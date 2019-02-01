Оратівські рятувальники отримали нове обладнання та спорядження



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Закупівля нового спорядження на загальну суму понад 148 тис. грн

31 січня під час робочої поїздки до Оратівського району начальник Головного управління ДСНС України у Вінницькій області полковник служби цивільного захисту Руслан Шевчук зустрівся із керівництвом району.

Очільник обласного відомства рятувальників разом із головою РДА Олегом Чугункіним, головою райради Галиною Лошак та Оратівським селищним головою Ігорем Барським передали бійцям Державної пожежно-рятувальної частини №25 новітнє обладнання та захисний одяг.

Закупівля нового спорядження стала можливою завдяки субвенції з державного бюджету на загальну суму понад 148 тисяч гривень. Серед закупленого за ці кошти – 23 костюми радіохімічного та бактеріологічного захисту, 12 пар рукавиць та така ж кількість спеціальних термостійких чобіт «Fireman», бензопила, електричні та механічні інструменти, 6 пожежних рукавів, ліхтарі, пояси та рукавиці, найсучасніші дозиметр-радіометр, цифровий реєстратор мовної інформації та оргтехніку.

Головний рятувальник області Руслан Шевчук подякував очільникам району, селища та сільських рад за підтримку особового складу частини.

За його словами, під час зустрічі з керівництвом Оратівщини було прийняте рішення й надалі зміцнювати матеріально-технічне забезпечення району, тому що це сприяє Службі порятунку ефективніше та якісніше виконувати завдання за призначенням.

Джерело: Vinbazar