Понад чотири тисячі патронів вилучили поліцейські у жителя міста Козятин



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Проводиться розслідування

В ході проведення санкціонованого обшуку помешкання та інших приміщень, що належать 39-річному жителю Козятина, працівники поліції вилучили 4316 набоїв різного калібру та запал до ручної гранати.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

За словами начальника Козятинського відділення поліції Олега Швеця, поліцейські проводили санкціонований обшук квартири 39-річного жителя райцентру. В одній із кімнат його помешкання було виявлено та вилучено 16 набоїв калібру 9 мм, які знаходились у шкіряній сумці, а також запал гранати УЗРГМ. В господарському приміщенні, яке належить останньому, правоохоронці вилучили 3 металевих коробки з 3760 набоями калібру 9 мм та коробку зі 540 набоями калібру 5,45 мм.

Джерело придбання боєприпасів та мета їх зберігання встановлюються.

Вилучене направлено на експертизу.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.