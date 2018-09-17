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    Понад чотири тисячі патронів вилучили поліцейські у жителя міста Козятин

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    Понад чотири тисячі патронів вилучили поліцейські у жителя міста Козятин

    Проводиться розслідування

    В ході проведення санкціонованого обшуку помешкання  та інших приміщень, що належать 39-річному  жителю Козятина, працівники поліції вилучили 4316 набоїв різного калібру та запал до ручної гранати. 

    Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    За словами начальника Козятинського відділення поліції Олега Швеця, поліцейські проводили санкціонований обшук квартири 39-річного жителя райцентру.  В одній із кімнат його помешкання  було виявлено та вилучено 16 набоїв калібру 9 мм, які знаходились у шкіряній сумці, а також запал гранати УЗРГМ. В господарському приміщенні, яке належить останньому, правоохоронці вилучили 3 металевих коробки з 3760 набоями калібру 9 мм та коробку зі 540 набоями калібру 5,45 мм.

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    Понад чотири тисячі патронів вилучили поліцейські у жителя міста Козятин
    Понад чотири тисячі патронів вилучили поліцейські у жителя міста Козятин

    Джерело придбання боєприпасів та мета їх зберігання встановлюються. 

    Вилучене направлено на експертизу.

    Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

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