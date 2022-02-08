Правоохоронці затримали банду шахраїв-гастролерів, які обкрадали пенсіонерів (фото, відео)

Злочинна група грабувала пенсіонерів із різних областей України

Злочинна група, до складу якої входило п’ятеро жителів Житомирщини, частина з яких раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини, була затримана на Вінниччині. Зловмисники, серед яких було двоє чоловіків та троє жінок, вчинили низку крадіжок з будинків пенсіонерів.

Оперативники Управління карного розшуку за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали зловмисників після вчинення чергового злочину на території Гніванської територіальної громади.

«З автомобіля затриманих вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом», – інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

За словами начальника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, підозрювані проникли до будинку 81-річної жінки, звідки винесли її останні заощадження – близько 20 тис. грн, та зникли на автомобілі. Поліцейські знайшли свідків, які бачили приїжджих, що допомогло встановити та затримати крадіїв на території Жмеринського району.

За наявною інформацією, учасники групи «гастролювали» різними регіонами України та обкрадали будинки. Переважна більшість потерпілих від їхніх неправомірних дій – люди поважного віку.

«Члени групи обкрадали будинки за відсутності господарів або під різними приводами заходили до їх помешкань. Відволікши увагу господарів, виносили їх кошти, цінні речі та зникали», – додають у поліції.

Так, в Іллінецькій територіальній громаді зловмисники викрали з будинку місцевої пенсіонерки 74 тис. грн, а у мешканки Шаргородської територіальної громади – 300 грн та золоті прикраси.

Автор: Поліція Вінниччини

За фактами скоєних злочинів, передбачених ч.3 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України, відкриті кримінальні провадження. За такі злочини зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Троє учасників групи затримані в процесуальному порядку та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Тривають слідчі дії із документування злочинної діяльності зловмисників.

Як повідомлялося, у Львівській області 27-річні чоловік і жінка пограбували і вбили самотню літню жінку. Підозрюваному за скоєне загрожує довічне ув’язнення, а от його спільниці – не більше восьми років.

На Одещині хлопець хотів вкрасти телевізор і проломив голову пенсіонерці, вона впала в кому.