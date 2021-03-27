Привласнив понад 500 тис. грн клієнтів: у Вінниці судитимуть працівника банку

Працівник банку, якого підозрюють у привласненні пів мільйона гривень, постане перед судом

Незаконно здобуті кошти чоловік перераховував на свій особистий банківський рахунок

У Вінниці працівника банку підозрюють у привласненні пів мільйона гривень із депозитних рахунків клієнтів. 32-річний місцевий житель постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

«Слідством установлено, що працівник банку, який мав доступ до автоматизованої системи банківського обслуговування, вніс до неї несанкціоновані зміни, завдяки чому привласнив понад пів мільйона гривень із депозитних рахунків клієнтів. Незаконно здобуті кошти чоловік перераховував на свій особистий банківський рахунок, а також, підробляючи заявки на видачу готівки від імені потерпілих, отримував їх у касі банку», – йдеться в повідомленні.

Чоловік обвинувачується у вчиненні низки кримінальних правопорушень:

крадіжка;

шахрайство;

несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї;

використання завідомо підробленого документа.

Стосовно нього до суду передано обвинувальний акт.

«У разі доведення винуватості обвинуваченого в судовому порядку, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років», – додали у прокуратурі.