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    Чергова смерть підлітка: у Києві 14-річна дитина випала з вікна

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    Чергова смерть підлітка: у Києві 14-річна дитина випала з вікна

    Внаслідок падіння, неповнолітня дитина отримала тілесні ушкодження не сумісні із життям

    Сьогодні, 9 березня, у Святошинському районі 14-річна дитина випала з багатоповерхівки.

    Про це повідомляють джерела «Главкома» в екстрених службах столиці.

    Трагедія сталася на бульварі Кольцова, 14д.

    На місці події працювали слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції, ювенальні поліцейські та медики.

    Внаслідок падіння, неповнолітня дитина отримала тілесні ушкодження не сумісні із життям

    Обставини усіх трагічних випадків встановлюються правоохоронцями.

    Як повідомлялося, від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

    18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

    Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. Зокрема 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

    Наступного дня, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка внаслідок падіння з балкона 17 поверху київського будинку.

    16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини внаслідок падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.

    17 лютого в цьому ж районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина.

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    Теги: трагедія ЗМІ Київ діти школа смерть батьки
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