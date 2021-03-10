У соцмережах запустять онлайн-канали довіри для підлітків

Неповнолітні матимуть змогу написати про вчинення злочину проти них з можливістю надання аудіо- та фотофайлів

Офіс Генерального прокурора ініціюватиме створення online-каналів довіри в соцмережах для неповнолітніх жертв та свідків злочинів.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Як розповіли в Департаменті захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора, в Україні для дітей, які стали жертвами злочинів або свідками правопорушень, будуть створені online-канали довіри в соціальних мережах та месенджерах, зокрема в Instagram, Snapchat або Telegram.

Завдяки такій ініціативі неповнолітні матимуть змогу написати про вчинення злочину проти них з можливістю надання аудіо- та фотофайлів, а також отримати первинну правову, психологічну та медичну допомогу, у разі нанесення їм тілесних ушкоджень.

«Така модель ефективної допомоги постраждалим діє, зокрема, в Естонії, і до таких web-правоохоронців є довіра. Ми теж хочемо максимально осучаснити процеси. Діти чимало часу проводять в online і є більш прогресивними за дорослих, тому ми хочемо надати їм можливість говорити з нами у зручному для них форматі. Крім того, неповнолітній жертві або свідку на початковому етапі простіше написати чи направити голосове повідомлення про подію, ніж розказати вживу, а часто – ще й безпечніше, якщо кривдник дитини знаходиться поруч», – зазначив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який курує ювенальний напрям роботи в Офісі Генерального прокурора.

Як повідомлялося, від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. Зокрема 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

Наступного дня, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка внаслідок падіння з балкона 17 поверху київського будинку.

16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини внаслідок падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.

17 лютого в цьому ж районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина.

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