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    Щоночі перекриватимуть рух транспорту по проспекту Космонавтів

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    Щоночі перекриватимуть рух транспорту по проспекту Космонавтів

    На проспекті триватиме ремонт каналізації

    Вінницька міськрада повідомляє, що ввечері 30 липня о 21:00 годині розпочинається будівництво мережі зливової каналізації до будинків 11 та 13 по вулиці Порика. Роботи будуть проводитись щоночі, починаючи з 21:00, щоб не створювати незручності для вінничан.

    Відповідно до графіку виконання будівництва, роботи планується завершити до 6-ї години 9 серпня.

    У зв’язку з цим, по проспекту Космонавтів напроти будинку 24 в напрямку руху до вулиці Келецької буде щоночі обмежено рух транспорту з 21:00 30 липня 2019 року до 6:00 9 серпня 2019 року.

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