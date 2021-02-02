Ситуація з Covid-19 на Вінниччині: виявлено 61 новий випадок
В 25 опорних лікарнях області на стаціонарі перебуває 552 пацієнти
На території Вінницької області впродовж минулої доби коронавірус було діагностовано було в 61 особи.
Впродовж минулої доби всіма лабораторіями області досліджено 852 зразки на Covid-19 (в т.ч. ОЛЦ – 520, Меділабс-294, Центр СНІДу-15, міський лікувально-діагностичний центр-23).
Коронавірус вперше виявлено у – 61 особи:
- м. Вінниця – 43;
- Томашпільський-4;
- Вінницький-3;
- Тиврівський-3;
- Гайсинський-2;
- Чечельницький- 2;
- Жмеринський-1;
- Тульчинський-1;
- Хмільницький-1;
- м.Ладижин-1.
За останню добу одужали 164 особи. Усього одужали 23195 осіб, в т.ч. 1038 дітей та 1988 медпрацівників.
На даний час хворіє 3508 осіб, з них:149 дітей та 216 медпрацівників.
Загалом в лабораторіях області методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 266737 зразків.
За підсумками досліджень, у 27215 випадках виявлено коронавірус.
Є в наявності тест-систем для ампліфікації на 192700 досліджень та наборів для екстракції РНК на 160300 досліджень.
За інформацією Департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА, в 25 опорних лікарнях області, станом на ранок 2 лютого, на стаціонарі перебуває 552 пацієнти з підтвердженим Covid-19 та 407 пацієнтів з підозрою на коронавірус. 527 пацієнтів у важкому стані: на апараті ШВЛ – 0, СРАР – 55 осіб, кисень – 472.
Всього зареєстровано 512 летальних випадків, а за минулу добу зареєстровано 5 летальних випадків.
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