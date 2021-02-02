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    Ситуація з Covid-19 на Вінниччині: виявлено 61 новий випадок

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    Впродовж минулої доби всіма лабораторіями області досліджено&nbsp; 852 зразка на COVID-19 - Ситуація з Covid-19 на Вінниччині: виявлено 61 новий випадок
    Впродовж минулої доби всіма лабораторіями області досліджено  852 зразка на COVID-19
    фото з відкритих джерел

    В 25 опорних лікарнях області на стаціонарі перебуває 552 пацієнти

    На території Вінницької області впродовж минулої доби коронавірус було діагностовано було в 61 особи.

    Впродовж минулої доби всіма лабораторіями області досліджено  852 зразки на Covid-19 (в т.ч. ОЛЦ – 520, Меділабс-294, Центр СНІДу-15, міський лікувально-діагностичний центр-23).

    Коронавірус вперше виявлено у – 61 особи:

    • м. Вінниця – 43;
    • Томашпільський-4;
    • Вінницький-3;
    • Тиврівський-3;
    • Гайсинський-2;
    • Чечельницький- 2;
    • Жмеринський-1;
    • Тульчинський-1;
    • Хмільницький-1;
    • м.Ладижин-1.

    За останню добу одужали 164 особи. Усього одужали 23195 осіб, в т.ч. 1038 дітей та 1988  медпрацівників.

    На даний час хворіє 3508 осіб, з них:149 дітей та 216 медпрацівників.

    Загалом в лабораторіях області методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 266737  зразків.

    За підсумками досліджень, у 27215 випадках виявлено коронавірус.

    Є в наявності тест-систем  для ампліфікації на 192700 досліджень та наборів для екстракції РНК  на 160300 досліджень.

    За інформацією Департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА, в 25 опорних лікарнях області, станом на ранок 2 лютого, на стаціонарі перебуває 552 пацієнти з підтвердженим Covid-19 та 407 пацієнтів з підозрою на коронавірус. 527 пацієнтів у важкому стані: на апараті ШВЛ – 0, СРАР – 55 осіб, кисень – 472.

    Всього зареєстровано 512 летальних випадків, а за минулу добу зареєстровано 5 летальних випадків.

    Раніше повідомлялося, Євросоюз запровадив новий колір для регіонів з дуже високим ризиком поширення Covid-19.

    Теги: Вінниця коронавірус
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