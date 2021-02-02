Ситуація з Covid-19 на Вінниччині: виявлено 61 новий випадок

В 25 опорних лікарнях області на стаціонарі перебуває 552 пацієнти

На території Вінницької області впродовж минулої доби коронавірус було діагностовано було в 61 особи.

Впродовж минулої доби всіма лабораторіями області досліджено 852 зразки на Covid-19 (в т.ч. ОЛЦ – 520, Меділабс-294, Центр СНІДу-15, міський лікувально-діагностичний центр-23).

Коронавірус вперше виявлено у – 61 особи:

м. Вінниця – 43;

Томашпільський-4;

Вінницький-3;

Тиврівський-3;

Гайсинський-2;

Чечельницький- 2;

Жмеринський-1;

Тульчинський-1;

Хмільницький-1;

м.Ладижин-1.

За останню добу одужали 164 особи. Усього одужали 23195 осіб, в т.ч. 1038 дітей та 1988 медпрацівників.

На даний час хворіє 3508 осіб, з них:149 дітей та 216 медпрацівників.

Загалом в лабораторіях області методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 266737 зразків.

За підсумками досліджень, у 27215 випадках виявлено коронавірус.

Є в наявності тест-систем для ампліфікації на 192700 досліджень та наборів для екстракції РНК на 160300 досліджень.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА, в 25 опорних лікарнях області, станом на ранок 2 лютого, на стаціонарі перебуває 552 пацієнти з підтвердженим Covid-19 та 407 пацієнтів з підозрою на коронавірус. 527 пацієнтів у важкому стані: на апараті ШВЛ – 0, СРАР – 55 осіб, кисень – 472.

Всього зареєстровано 512 летальних випадків, а за минулу добу зареєстровано 5 летальних випадків.

Раніше повідомлялося, Євросоюз запровадив новий колір для регіонів з дуже високим ризиком поширення Covid-19.