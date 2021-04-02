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    Сovid-19 на Вінниччині: підтвердили 816 випадків захворювання

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    На даний час хворіє&nbsp; 21677 осіб - Сovid-19 на Вінниччині: підтвердили 816 випадків захворювання
    На даний час хворіє  21677 осіб
    фото: з відкритих джерел

    Від початку пандемії в області на коронавірус захворіли 58 766 осіб

    За добу на Вінниччині підтвердили 816 випадків захворювання на Сovid-19. Це на 34 менше, аніж за попередній день. Такі дані обласного лабораторного центру станом на ранок 2 квітня.

    Загалом, від початку пандемії в області на коронавірус захворіли 58 766 осіб.

    З них одужали 35988 осіб, (в тому числі 2002 дитини та 2678 медичних працівників).

    Зареєстровано 1101 летальних випадків, 23 з них за минулу добу.

    На даний час хворіє 21677 осіб, з них: 836 дітей та 790 медпрацівників.

    Коронавірус вперше виявлено:

    м. Вінниця – 203

    Козятинський – 57

    Могилів-Подільський–53

    Тиврівський-52

    Вінницький-46

    Літинський-42

    Немирівський-41

    Бершадський-38

    Шаргородський-32

    Жмеринський-30

    Тростянецький-30

    Гайсинський -29

    Калинівський –29

    Тульчинський-24

    Іллінецький-18

    Погребищенський–18

    м. Ладижин-16

    Барський-14

    Ямпільський-9

    Липовецький-7

    Чернівецький-6

    Чечельницький–6

    Хмільницький-5

    Піщанський – 4

    Крижопільський-3

    Томашпільський –3

    Теплицький-1

    Станом на ранок 2 квітня в Україні підтвердили 19 893 нових випадків коронавірусної хвороби Сovid-19, що на 2324 випадки більше, ніж за минулу добу.

    Теги: Вінниця коронавірус
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