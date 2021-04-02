Сovid-19 на Вінниччині: підтвердили 816 випадків захворювання

На даний час хворіє 21677 осіб

Від початку пандемії в області на коронавірус захворіли 58 766 осіб

За добу на Вінниччині підтвердили 816 випадків захворювання на Сovid-19. Це на 34 менше, аніж за попередній день. Такі дані обласного лабораторного центру станом на ранок 2 квітня.

Загалом, від початку пандемії в області на коронавірус захворіли 58 766 осіб.

З них одужали 35988 осіб, (в тому числі 2002 дитини та 2678 медичних працівників).

Зареєстровано 1101 летальних випадків, 23 з них за минулу добу.

На даний час хворіє 21677 осіб, з них: 836 дітей та 790 медпрацівників.

Коронавірус вперше виявлено:

м. Вінниця – 203

Козятинський – 57

Могилів-Подільський–53

Тиврівський-52

Вінницький-46

Літинський-42

Немирівський-41

Бершадський-38

Шаргородський-32

Жмеринський-30

Тростянецький-30

Гайсинський -29

Калинівський –29

Тульчинський-24

Іллінецький-18

Погребищенський–18

м. Ладижин-16

Барський-14

Ямпільський-9

Липовецький-7

Чернівецький-6

Чечельницький–6

Хмільницький-5

Піщанський – 4

Крижопільський-3

Томашпільський –3

Теплицький-1

Станом на ранок 2 квітня в Україні підтвердили 19 893 нових випадків коронавірусної хвороби Сovid-19, що на 2324 випадки більше, ніж за минулу добу.