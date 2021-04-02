Сovid-19 на Вінниччині: підтвердили 816 випадків захворювання
Від початку пандемії в області на коронавірус захворіли 58 766 осіб
За добу на Вінниччині підтвердили 816 випадків захворювання на Сovid-19. Це на 34 менше, аніж за попередній день. Такі дані обласного лабораторного центру станом на ранок 2 квітня.
Загалом, від початку пандемії в області на коронавірус захворіли 58 766 осіб.
З них одужали 35988 осіб, (в тому числі 2002 дитини та 2678 медичних працівників).
Зареєстровано 1101 летальних випадків, 23 з них за минулу добу.
На даний час хворіє 21677 осіб, з них: 836 дітей та 790 медпрацівників.
Коронавірус вперше виявлено:
м. Вінниця – 203
Козятинський – 57
Могилів-Подільський–53
Тиврівський-52
Вінницький-46
Літинський-42
Немирівський-41
Бершадський-38
Шаргородський-32
Жмеринський-30
Тростянецький-30
Гайсинський -29
Калинівський –29
Тульчинський-24
Іллінецький-18
Погребищенський–18
м. Ладижин-16
Барський-14
Ямпільський-9
Липовецький-7
Чернівецький-6
Чечельницький–6
Хмільницький-5
Піщанський – 4
Крижопільський-3
Томашпільський –3
Теплицький-1
Станом на ранок 2 квітня в Україні підтвердили 19 893 нових випадків коронавірусної хвороби Сovid-19, що на 2324 випадки більше, ніж за минулу добу.