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    Суд у Вінниці заарештував адвоката, який погорів на хабарі

    Адвокат може вийти на волю під заставу у 400 тисяч гривень
    Вінницький міський суд обрав адвокату, підозрюваного у вимаганні $15 тисяч хабара, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 400 тисяч гривень. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області. «Слідчим суддею Вінницького міського суду, в п'ятницю, 12 січня, адвокату,
    • Сьогодні, 00:56
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    <p>Виявлений в адвоката хабар</p>

    Виявлений в адвоката хабар

    Адвокат може вийти на волю під заставу у 400 тисяч гривень

    Вінницький міський суд обрав адвокату, підозрюваного у вимаганні $15 тисяч хабара, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 400 тисяч гривень.

    Про це повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.

    «Слідчим суддею Вінницького міського суду, в п'ятницю, 12 січня, адвокату, підозрюваному в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів, з можливістю внесення застави в сумі 400 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», 10 січня у Вінницькій області затримали адвоката, який вимагав хабар у сумі $15 тисяч за сприяння у непритягненні до кримінальної відповідальності.

    До слова, у Харкові СБУ викрила на хабарі двох податківців.

    Раніше повідомлялося, що заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в тисячу доларів.

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