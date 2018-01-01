Суд у Вінниці заарештував адвоката, який погорів на хабарі
- Сьогодні, 00:56
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Виявлений в адвоката хабар
Адвокат може вийти на волю під заставу у 400 тисяч гривень
Вінницький міський суд обрав адвокату, підозрюваного у вимаганні $15 тисяч хабара, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 400 тисяч гривень.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
«Слідчим суддею Вінницького міського суду, в п'ятницю, 12 січня, адвокату, підозрюваному в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів, з можливістю внесення застави в сумі 400 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв «Главком», 10 січня у Вінницькій області затримали адвоката, який вимагав хабар у сумі $15 тисяч за сприяння у непритягненні до кримінальної відповідальності.
До слова, у Харкові СБУ викрила на хабарі двох податківців.
Раніше повідомлялося, що заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в тисячу доларів.