Суд відстронив від посади мера Могилева-Подільського



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Мер прикордонного Могилева-Подільського Петро Бровко у залі суду

Слідчий суддя ухвалив відсторонити мера Могилів-Подільського від займаної посади до 8 квітня 2019 року

Мера міста Могилів-Подільський відсторонили від посади до 8 квітня 2019 року. Про це в понеділок повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.

«18 лютого Вінницький міський суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади мера прикордонного міста Вінницької області. Слідчий суддя ухвалив відсторонити міського голову Могилева-Подільського від займаної посади до 8 квітня 2019 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 лютого Вінницький міський суд відправив під нічний домашній арешт строком на 60 днів міського голову міста Могилів-Подільський Петра Бровку.

За версією слідства, Бровко разом з начальником земельного відділу міськради домовився про хабар у 15 тисяч доларів від чоловіка, для виділення йому 0,3 га земельної ділянки під забудову.

31 січня оперативники затримали начальника земельного відділу Могилів-Подільської міськради під час отримання першої частини хабара в 7,5 тисяч доларів.

1 лютого спільнику Бровка повідомили про підозру за ч.3 ст.368 ККУ і обрали запобіжний захід у вигляді застави в сумі 228 тисяч гривень.

8 лютого меру Могилева-Подільського оголосили про підозру.

Петро Петрович Бровко (1960 р. н.) був мером прикордонного Могилева-Подільського у сукупності близько 20 років.

Згідно з декларацією за 2017 рік, Петро Бровко володів 5-ма квартирами, нежитловим приміщенням і земельною ділянкою на 1356 кв. м у своєму місті, а також авто Land Rover (Range Rover).

За 2017 рік Бровко отримав 605 тисяч гривень зарплати і 910 тисяч гривень від продажу рухомого майна.

У квітні минулого року Бровко придбав 2902 га землі вартістю 628,7 тисячі гривень, а в серпні – автомобіль Mercedes-Benz (G55 AMG) за 420 тисяч гривень.