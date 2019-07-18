Тульчинська громада отримала спеціалізований автомобіль для людей на візках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спеціально обладнаний автомобіль для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, урочисто передано Тульчинській об’єднаній територіальній громаді 17 липня.

Урочиста передача авто відбулася на території Тульчинського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Промінь надії» за участі директора Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації Наталії Заболотної, міського голови Валерія Весняного, директора фонду соціального захисту інвалідів Антоніни Сіроштан, директора Вінницького обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів Сергія Полонського.

Ще минулого року постановою Кабінету Міністрів України уряд започаткував соціальну ініціативу – придбання за кошти державного бюджету при співфінансуванні з місцевих бюджетів спеціалізованих автомобілів для людей з інвалідністю, так зване соціальне таксі. Тульчинська громада одразу ж взялася реалізовувати програму на придбання автомобіля.

Спеціальне авто призначене для транспортування двох людей у візках і трьох супроводжуючих. Виготовлені автівки в Україні на основі вантажно-пасажирського мікроавтобуса PEUGEOT Boxer. Авто укомплектоване пасажирським підйомником, що керується дистанційним пультом. Для зручності підйомник має перехідний місток. Основні технічні параметри відповідають Директивам Безпеки ЄС.

«Cоціальне таксі – це велика перемога для Тульчинської громади, адже люди з інвалідністю неодноразово зіштовхувалися з проблемою пересування – не кожен водій таксі приїжджає на виклики та погоджується допомогти. Отримавши спеціалізований автомобіль, ця проблема, нарешті, вирішиться – зателефонувавши на єдиний номер, кожна без виключення людина з інвалідністю зможе безкоштовно скористатись послугами соціального таксі», – зазначила Наталія Заболотна.

Основні умови отримання авто:

створення служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату «Соціальне таксі» при Територіальному центрі соціального обслуговування

наявність документів, що підтверджують затвердження видатків на поточний рік для фінансування служби з перевезення

проживання не менше 25-ти осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та не мають в особистому користуванні та в користуванні їх законних представників автомобілів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Програма щодо стимулювання територіальних громад до створення служб перевезень людей з інвалідністю (соціальне таксі) дозволяє людям, які мають обмеження здатності до пересування, забезпечити можливість доступу до інфраструктури за допомогою спеціалізованого транспорту. Вона є вкрай важливою для усунення бар’єрів у життєдіяльності людей з інвалідністю, у реалізації їх прав та транспортної доступності, особливо людей на візках.

Цьогоріч Міністерством соціальної політики України, яке є головним розпорядником коштів закуплено 24 автомобілі, три з яких отримає Вінницька область. Тульчинська громада стала першою в області, яка отримала автомобіль для перевезення. Такі автомобілі значно полегшають життя жителям громади, які мають порушення опорно-рухового апарату, а також дасть змогу підвищити рівень якості соціальних послуг.