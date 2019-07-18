Евакуація авто, день сьомий: порушників у центрі Києва стало менше (фото)
У середу з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Саксаганського було переміщено 9 автомобілів порушників правил паркування
У середу, 17 липня, у центрі Києва тривала евакуація автомобілів, припаркованих на смузі громадського транспорту. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
За його даними, вчора з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Саксаганського було переміщено 9 автомобілів порушників правил паркування з виділеної смуги громадського транспорту. Працювало два автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху»
Державні номери переміщених автомобілів:
- AA 0160 OK
- AA 9906 XO
- AA 6866 HE
- AA 4923 MT
- AI 1494 HK
- AA 7913 XI
- AE 3376 IB
- BX 3098 BI
- AA 3396 OE
Кияни звернули увагу на те, що стали менше евакуювати автомобілів порівняно з першими днями роботи евакуаторів на вулицях міст.
У Центрі організації дорожнього руху підтвердили цей факт: «Так, автолюбителі починають розуміти, що порушення правил дорожнього руху - це дорого і затратно по часу. Тобто недоцільно».
Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.
10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.
У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.
КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.
«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.