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    Евакуація авто, день сьомий: порушників у центрі Києва стало менше (фото)

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    Евакуація автомобіля, припаркованого на смузі громадського транспорту - Евакуація авто, день сьомий: порушників у центрі Києва стало менше (фото)
    Евакуація автомобіля, припаркованого на смузі громадського транспорту
    Фото: Центр організації дорожнього руху Києва

    У середу з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Саксаганського було переміщено 9 автомобілів порушників правил паркування

    У середу, 17 липня, у центрі Києва тривала евакуація автомобілів, припаркованих на смузі громадського транспорту. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    За його даними, вчора з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Саксаганського було переміщено 9 автомобілів порушників правил паркування з виділеної смуги громадського транспорту. Працювало два автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху»

    Державні номери переміщених автомобілів:

    • AA 0160 OK
    • AA 9906 XO
    • AA 6866 HE
    • AA 4923 MT
    • AI 1494 HK
    • AA 7913 XI
    • AE 3376 IB
    • BX 3098 BI
    • AA 3396 OE

    Кияни звернули увагу на те, що стали менше евакуювати автомобілів порівняно з першими днями роботи евакуаторів на вулицях міст.

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    У Центрі організації дорожнього руху підтвердили цей факт: «Так, автолюбителі починають розуміти, що порушення правил дорожнього руху - це дорого і затратно по часу. Тобто недоцільно».

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    Евакуація авто, день сьомий: порушників у центрі Києва стало менше (фото)
    Евакуація авто, день сьомий: порушників у центрі Києва стало менше (фото)
    Евакуація авто, день сьомий: порушників у центрі Києва стало менше (фото)
    Евакуація авто, день сьомий: порушників у центрі Києва стало менше (фото)
    Евакуація авто, день сьомий: порушників у центрі Києва стало менше (фото)
    Евакуація авто, день сьомий: порушників у центрі Києва стало менше (фото)
    Евакуація авто, день сьомий: порушників у центрі Києва стало менше (фото)
    Евакуація авто, день сьомий: порушників у центрі Києва стало менше (фото)
    Евакуація авто, день сьомий: порушників у центрі Києва стало менше (фото)

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.

    У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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