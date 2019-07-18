Евакуація авто, день сьомий: порушників у центрі Києва стало менше (фото)



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Евакуація автомобіля, припаркованого на смузі громадського транспорту Фото: Центр організації дорожнього руху Києва

У середу з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Саксаганського було переміщено 9 автомобілів порушників правил паркування

У середу, 17 липня, у центрі Києва тривала евакуація автомобілів, припаркованих на смузі громадського транспорту. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

За його даними, вчора з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Саксаганського було переміщено 9 автомобілів порушників правил паркування з виділеної смуги громадського транспорту. Працювало два автомобілі-евакуатори КП «Центр організації дорожнього руху»

Державні номери переміщених автомобілів:

AA 0160 OK

AA 9906 XO

AA 6866 HE

AA 4923 MT

AI 1494 HK

AA 7913 XI

AE 3376 IB

BX 3098 BI

AA 3396 OE

Кияни звернули увагу на те, що стали менше евакуювати автомобілів порівняно з першими днями роботи евакуаторів на вулицях міст.

У Центрі організації дорожнього руху підтвердили цей факт: «Так, автолюбителі починають розуміти, що порушення правил дорожнього руху - це дорого і затратно по часу. Тобто недоцільно».

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.