У ЦВК визнали обраними 3 депутатів з Вінниччини



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Результати дострокових виборів до Верховної РАди

Станом на 30 липня у Центральній виборчій комісії визнали обраними 84 народних депутати України. Остаточне рішення оголосили й для трьох обранців з Вінниччини.

Про це йдеться на офіційному сайті ЦВК.

Під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 49 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України таких осіб:

З переліком депутатів від Вінниччини, які перемогли після підрахунку електронних протоколів можна ознайомитися тут.