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    У ДТП загинула дружина директора Вінницького театру

    Обставини трагедії наразі не повідомляються
    У Вінниці через ДТП загинула дружина місцевого театру Неоніла Лозовська. Про це повідомляє портал Вінниці Ок. «Колектив Вінницького Академічного українського музично-драматичного театру ім. М.К.Садовського висловлює щиросердні співчуття директорові театру Лозовському Володимиру Васильовичу у зв'язку з трагічною загибеллю його дружини Неоніли
    • Сьогодні, 11:59
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    Обставини трагедії наразі не повідомляються

    У Вінниці через ДТП загинула дружина місцевого театру Неоніла Лозовська. Про це повідомляє портал Вінниці Ок.

    «Колектив Вінницького Академічного українського музично-драматичного театру ім. М.К.Садовського висловлює щиросердні співчуття директорові театру Лозовському Володимиру Васильовичу у зв'язку з трагічною загибеллю його дружини Неоніли Євгеніївни, вірного друга, відданої матусі, ніжної бабусі», - йдеться у повідомленні.

    Інших обставин, а також часу, коли сталася трагедія, не повідомляється.

    Нагадаємо, 1 січня у Шепетівці водій на автомобілі Mercedes збив 21-річну маму з донькою та втік з місця події. Жінка загинула на місці події, а дворічну дівчинку доправили до реанімації.

    2 січня поліція затримала водія, який на автомобілі Mercedes збив 21-річну маму з донькою та втік з місця події.

     

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