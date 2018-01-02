У ДТП загинула дружина директора Вінницького театру

Обставини трагедії наразі не повідомляються

У Вінниці через ДТП загинула дружина місцевого театру Неоніла Лозовська. Про це повідомляє портал Вінниці Ок. «Колектив Вінницького Академічного українського музично-драматичного театру ім. М.К.Садовського висловлює щиросердні співчуття директорові театру Лозовському Володимиру Васильовичу у зв'язку з трагічною загибеллю його дружини Неоніли



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Обставини трагедії наразі не повідомляються

У Вінниці через ДТП загинула дружина місцевого театру Неоніла Лозовська. Про це повідомляє портал Вінниці Ок.

«Колектив Вінницького Академічного українського музично-драматичного театру ім. М.К.Садовського висловлює щиросердні співчуття директорові театру Лозовському Володимиру Васильовичу у зв'язку з трагічною загибеллю його дружини Неоніли Євгеніївни, вірного друга, відданої матусі, ніжної бабусі», - йдеться у повідомленні.

Інших обставин, а також часу, коли сталася трагедія, не повідомляється.

Нагадаємо, 1 січня у Шепетівці водій на автомобілі Mercedes збив 21-річну маму з донькою та втік з місця події. Жінка загинула на місці події, а дворічну дівчинку доправили до реанімації.

2 січня поліція затримала водія, який на автомобілі Mercedes збив 21-річну маму з донькою та втік з місця події.