У Хмільницькій школі відкрили сучасний футбольний майданчик



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Давня мрія учнів та вчителів Хмільницької ЗОШ №4 сьогодні стала реальністю – введено в дію футбольний майданчик із штучним покриттям

Футбольне поле біля школи почали будувати влітку цього року. Проєкт втілено в рамках Державної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».

Кошторис будівництва становив понад 1,3 мільйона гривень та розподілявся між місцевим та державним бюджетами майже порівну.

Результат спільних зусиль – сучасний футбольний майданчик розміром 42 х 22 метри зі штучної трави, яка виготовляється в Україні та є екологічно безпечною.

На відкритті майданчика були присутні: заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Олександр Крученюк, начальник управління фізичної культури та спорту Вінницької ОДА Сергій Чернявський, заступник начальника управління фізичної культури і спорту, начальник відділу фізичної культури та спорту Олександр Олійник.

«Спортивні об’єкти, які ми відкриваємо в області, завдяки турботі держави, є інвестиціями в наше майбутнє, а саме- у здоров’я наших дітей. Можливість займатись спортом безпосередньо у школі на якісному спортивному майданчику - хіба ж не про це мріє кожен школяр? Так і виростають чемпіони: тож не виключено, що саме у Хмільнику, на цьому чудовому полі тренуватиметься майбутня спортивна гордість України»,- зазначив у вітальному слові Олександр Крученюк.