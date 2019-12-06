У Хмільницькому районі призначили нового керівника поліції



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Колективу Хмільницького районного відділення поліції представили нового керівника.

Обов’язки начальника виконуватиме капітан поліції Валерій Романюк, який до цього часу працював у Подільському управлінні кіберполіції.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінниччини.

На представленні були присутні представники органів місцевого самоврядування та влади.

Руслан Мороз побажав успіхів новопризначеному керівнику в підтриманні публічної безпеки в районі, належній комунікації та співпраці з громадою.