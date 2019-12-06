У Хмільницькому районі призначили нового керівника поліції
Колективу Хмільницького районного відділення поліції представили нового керівника.
Обов’язки начальника виконуватиме капітан поліції Валерій Романюк, який до цього часу працював у Подільському управлінні кіберполіції.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінниччини.
На представленні були присутні представники органів місцевого самоврядування та влади.
Руслан Мороз побажав успіхів новопризначеному керівнику в підтриманні публічної безпеки в районі, належній комунікації та співпраці з громадою.