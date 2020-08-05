Суд не зміг із першої спроби обрати запобіжний захід «київському терористу»



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Сухроб Карімов із заручницею у приміщенні «Універсал банку»

Засідання суду продовжиться 5 серпня

4 серпня Печерський районний суд Києва не зміг обрати запобіжний захід Сухробу Карімову, який 3 серпня погрожував вибухом у приміщенні банку в центрі Києва. Засідання суду перенесено на середу, 5 серпня.

Захист «київського терориста» заявив про відвід судді, який розглядає клопотання про обрання йому запобіжного заходу. По це УНН повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.

«Захист заявив відвід судді. Це питання вже буде вирішуватися завтра (сьогодні, 5 серпня, - Ред.) зранку», - сказала Максимець.

Прокурор у справі заявив журналістам, що захист «терориста» заявив про відвід судді через те, що підозрюваний не розуміє українську мову та просить перекласти лист з обвинуваченнями на російську мову.

«Захисник акцентував увагу, що він не має можливості самостійно, тобто без допомоги перекладача і захисника підготувати свій захист, і тому йому потрібний документ саме російською мовою», - сказав прокурор.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Особою, яка погрожувала підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

Для його затримання було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був нейтралізований.

Також відомо, що «київський терорист» із десяти років перебував на обліку у психлікарні.

За фактом терористичного акту у Києві відкрито кримінальне провадження.

Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.