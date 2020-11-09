У Козятинському районі проводять ремонт шляхопроводу
На дорозі національного значення триває ремонт шляхопроводу через залізницю
На Вінниччині у Козятинському районі триває капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Вінницькій області.
На дорозі національного значення Н-02 «(М-06)-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка» км 298+056 (м. Козятин) капітально ремонтують шляхопровід через залізницю.
Відповідно до проекту заплановано:
- ремонт та підсилення опор
- влаштування нових підферменників
- влаштування шафових та підпірних стінок
- заміна металевої прогонової будови на нову металеву
- влаштування гідроізоляції
- верхнього шару покриття з ЩМА та покриття тротуарів
- антикорозійний захист залізобетонних та металевих конструкцій
- влаштування водовідводу
- встановлення оцинкованого барєрного та перильного огородження
- нанесення розмітки
- влаштування підходів до штучної споруди,
- перевлаштування контактної мережі, повітряної лінії ЛЕП-10, кабельної лінії КЛ-04.