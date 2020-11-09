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    Новини

    У Козятинському районі проводять ремонт шляхопроводу

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    У Козятинському районі проводять ремонт шляхопроводу

    На дорозі національного значення триває ремонт шляхопроводу через залізницю

    На Вінниччині у Козятинському районі триває капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю.

    Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Вінницькій області.

    На дорозі національного значення Н-02 «(М-06)-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка» км 298+056 (м. Козятин) капітально ремонтують шляхопровід через залізницю.

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    У Козятинському районі проводять ремонт шляхопроводу
    У Козятинському районі проводять ремонт шляхопроводу
    У Козятинському районі проводять ремонт шляхопроводу

    Відповідно до проекту заплановано:

    • ремонт та підсилення опор
    • влаштування нових підферменників
    • влаштування шафових та підпірних стінок
    • заміна металевої прогонової будови на нову металеву
    • влаштування гідроізоляції
    • верхнього шару покриття з ЩМА та покриття тротуарів
    • антикорозійний захист залізобетонних та металевих конструкцій
    • влаштування водовідводу
    • встановлення оцинкованого барєрного та перильного огородження
    • нанесення розмітки
    • влаштування підходів до штучної споруди,
    • перевлаштування контактної мережі, повітряної лінії ЛЕП-10, кабельної лінії КЛ-04.
    ремонт Вінниччина
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