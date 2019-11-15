У Ладижині навчали ліквідації пожежі працівників готелю



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Насамперед навчали організації евакуації людей

У Ладижині на базі мотелю «Ковчег» відбулися пожежно-тактичні навчання з ліквідації пожеж, пошуку й рятуванню потерпілих. До навчання залучили адміністрацію, персонал та гостей закладу.

Згідно із задумом, в одному з номерів мотелю сталася пожежа. Через займання приміщення кімнати та коридори наповнилися димом. Адміністрація готелю викликала пожежників та організувала евакуацію людей.

Прибувши на місце події, бійці ДСНС в одному з номерів на 3-му поверсі виявили постраждалу. Жінку вивели на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Навчання відбулися позапланово, в режимі реальної надзвичайної ситуації. Гості мотелю не очікували такого, але сумлінно взяли участь, дослухаючись до рекомендацій фахівців.

Того ж дня місцеві рятувальники провели навчання за аналогічним сценарієм в профілакторії «Ладижинський».

Джерело: i-vin.info