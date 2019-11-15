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    У Ладижині навчали ліквідації пожежі працівників готелю

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    У Ладижині навчали ліквідації пожежі працівників готелю

    Насамперед навчали організації евакуації людей

    У Ладижині  на базі мотелю «Ковчег» відбулися пожежно-тактичні навчання з ліквідації пожеж, пошуку й рятуванню потерпілих. До навчання залучили адміністрацію, персонал та гостей закладу.

    Згідно із задумом, в одному з номерів мотелю сталася пожежа. Через займання  приміщення кімнати та коридори наповнилися димом. Адміністрація готелю викликала пожежників та організувала евакуацію людей.

    Прибувши на місце події, бійці ДСНС в одному з номерів на 3-му поверсі виявили постраждалу. Жінку вивели на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

    Навчання відбулися позапланово, в режимі реальної надзвичайної ситуації. Гості  мотелю не очікували такого, але сумлінно взяли участь, дослухаючись до рекомендацій фахівців.

    Того ж дня місцеві  рятувальники провели навчання за аналогічним сценарієм в профілакторії «Ладижинський».

    Джерело: i-vin.info

    пожежа ДСНС навчання рятувальники Вінниччина готель
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