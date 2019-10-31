У Вінниці розробляють стратегію розвитку туризму



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Вінниччина має сотні унікальних історичних об’єктів які можуть стати туристичними «родзинками»

Це пам’ятки культурної спадщини, археології, історії, містобудування архітектури та монументального мистецтва. Лише Вінницький обласний краєзнавчий музей щороку відвідують близько 150 тисяч екскурсантів. Третина з них – іноземні туристи з 70 країн світу.

Аби розширити спектр маршрутів та для сформування сприятливих умов для Вінниччини розробляють програму розвитку туризму на 2020 рік. Для цього в краєзнавчому музеї зібралась координаційна рада з питань місцевого самоврядування. Для чиновників провели екскурсію музеєм та розповіли, які історичні артефакти знаходяться в музеї.





В музеї знаходяться унікальні експонати. Одна з таких експозицій ювелірна колекція сарматів, а саме каблучок, браслетів, сережок з діамантами та кольє. Ці скарби входять в ТОП 10 найвидатніших відкриттів археології зроблених на території України, адже історія виготовлення таких виробів розпочинається ще з ІІІ століття до нашої ери.

В області на державному обліку перебуває майже чотири з половиною тисячі пам’яток культурної спадщини, та кожна з них претендує стати туристичною «родзинкою» Вінниччини.

Джерело: vinnytsia.today