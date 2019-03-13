Вінниччина готується до проведення міжнародного мистецького пленеру



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У Галереї XXI відбулась прес-конференція-презентація ІІІ Міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник/The best artist 2019»

В заході взяли участь: заступник голови облдержадміністрації Ігор Івасюк; директор Департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук; народний художник України Володимир Козюк; депутат обласної ради Людмила Станінславенко; генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Дам’ян Черчинський; власник українського бренду RUTA та галереї XXI Людмила Бушинська; меценати конкурсу, представники ЗМІ.

Вітаючи учасників презентації ІІІ Міжнародного мистецького пленеру

«Кращий художник - 2019», заступник голови облдержадміністрації Ігор Івасюк підкреслив, що успішність країни, будь-якого її регіону визначається не тільки рівнем інвестицій, створенням умов для розвитку бізнесу, але й тим культурним середовищем, яке панує в регіоні та умов, які створені для розвитку мистецтва і культури.

«Хочу зазначити, що для обласної державної адміністрації мистецькі проекти, започатковані на теренах нашої області є пріоритетом. Так, у 2018 році на проекти, які вивели Вінницьку область на новий культурний рівень, було виділено майже 5 млн. грн. Проведення конкурсу «Кращий художник» також є значимою для нас подією, яку ми звичайно ж будемо підтримувати».

Заступник голови ОДА подякував організатору і натхненнику конкурсу, народному художнику України, голові громадської організації «Кращий художник/The best artist» Володимиру Козюку та всім, хто причетний до його проведення і побажав успіхів учасникам.

Володимир Козюк зазначив, що, як і минулоріч, учасники приїдуть на пленер з різних країн світу «Лише за одну ніч, з моменту оголошення про початок відбору учасників, надійшло 47 заявок від художників з різних куточків України та світу. Це говорить про вдало проведені попередні пленери, а також про велику необхідність таких мистецьких заходів. Думаю, що бажаючих взяти участь в пленері та отримати таке почесне звання, як «Кращий художник/The best artist 2019» буде ще більше ніж минулого року, коли організатори отримали близько 500 заявок»,– підкреслив народний художник України Володимир Козюк.

«Ми будемо боротися за якість, за те, щоб були представлені конкретні країни-союзники з кращими художниками. Ми будемо боротися не за кількість країн, а за якість художників»,- підсумував він.

Володимир Козюк також повідомив, що ІІІ Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник/The best artist 2019» відбудеться з 4 по 15 червня 2019 року у Вінниці.

Для участі в пленері будуть відібрані 12-20 художників, які протягом майже двох червневих тижнів будуть відображати на своїх полотнах наймальовничіші куточки української «золотої провінції» - Вінниці та Поділля. Роботи учасників заходу вінничани та всі бажаючі зможуть побачити у День міста на початку вересня. Також у рамках ІІІ Міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник/The best artist 2019» відбуватиметься ціла низка заходів - художні майстерні, майстер-класи, обмін досвідом, творчі зустрічі.

У рамках проекту в якості почесних гостей та з метою подальшої співпраці буде запрошено американського кінорежисера, музиканта, художника і актора Девіда Лінча та відомого скульптора, директора Національного музею Пекіну У Вейшана.

Учасниками та партнерами проекту сьогодні виступають: США, Китай, В’єтнам,Польща, Індія, ОАЄ, Молдова, Грузія, Франція, Вірменія, Таджикистан.

Під час презентації подяки від Вінницької міської ради та громадської організації «Кращий художник/The best artist» отримали меценати та благодійники, які допомагали в організації ІІ Міжнародного мистецького пленера «Кращий художник/The best artist» у 2018 році.