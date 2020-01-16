У мешканців Вінниччини вилучено неймовірно кількість зброї



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Поліцейські вилучили 632 одиниці зброї у власників за порушення законодавства

Упродовж 2019 року співробітниками дозвільної системи ГУНП за порушення чинного адміністративного законодавства до відповідальності притягнуто 2847 правопорушників.

Про це йшлося на відеоселекторній нараді з підведення підсумків роботи підрозділів поліції превенції за минулий рік під головуванням заступника начальника ГУНП Руслана Мороза.

У власників зброї поліцейськими вилучено 632 одиниці зброї за порушення адміністративного законодавства, прийнято 378 рішень про накладення штрафів на загальну суму понад 41 тис. грн, анульовано 382 дозволів на зберігання різних видів зброї та спецзасобів.

Протягом року поліцейськими груп реагування патрульної поліції області задокументовано понад 63 тис. адміністративних правопорушень.

Серед них: 29 479 – за порушення правил дорожнього руху, 2623 – за вчинення домашнього насильства, 4025 – за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.