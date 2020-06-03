Стало відомо, коли суд обере запобіжний захід «мінеру» мосту Метро



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Затриманий - мешканець м. Вишневе

Справу розглядатиме Дніпровський райсуд Києва

Судове засідання з обрання запобіжного заходу чоловіку, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро у Києві, відбудеться у середу о 14:00 у Дніпровському районному суді столиці.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«Суд по «мінеру» на Кошиця - о 14:00. Суддя - Метелешко О.В.», - сказала вона.

Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

На місці події перебували слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію.

До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

У соцмережі з'явилося фото «мінувальника».

О 15:20 правоохоронці затримали зловмисника.

Після затримання «мінера» жодних небезпечних предметів чи речовин на мосту не виявлено. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, затриманому буде висунуто звинувачення у спробі теракту.

2 червня чоловіку повідомлено про підозру. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).

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