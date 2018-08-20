У Ширяївському районі триває намагаються завершити будівництво школи до 1 вересня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підготовка до навчального року

У Ширяївському районі Одеської області триває будівництво нового корпусу для початкових класів Новоєлизаветівської школи І-ІІІ ступенів. Роботи планують завершити до першого вересня. Про це повідомив заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин.

«Початкова школа в Новоєлизаветівці зможе прийняти 100 дітей. Зробити так, аби першачки пішли у нову школу вже цього першого вересня — доручення голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова. З обласного бюджету на ці роботи виділили понад шість з половиною мільйона гривень», — підкреслив Сергій Колебошин.

Зазначимо, також при школі буде побудовано дитячий садок. Наступного року новий заклад дошкільної освіти зможе прийняти близько 80 малюків.

Розвиток освіти та створення сучасних опорних шкіл у регіоні — один із ключових пріоритетів Стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон» на 2017-2019 роки.