Вінницькі рятувальники перевіряють готовність шкіл до нового навчального року



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Два тижня залишилося до того часу, коли тисячі дітей знову сядуть за свої парти. Для того, щоб новий навчальний рік був не лише цікавим і плідним, а й безпечним, працівники Служби з надзвичайних ситуацій наприкінці літа здійснюють перевірки протипожежного стану будівель та приміщень шкіл на всій території Вінницької області.

Одна з таких відбулася 17 серпня у м. Калинівка. Фахівці районного сектора Головного управління ДСНС України у Вінницькій області перевіряли готовність 4-х закладів освіти до початку учбового процесу. Зокрема, перевірено місцеву загальноосвітню школу № 3, 2-гу гімназію, ясла-садок № 1 та дошкільний навчальний заклад № 3.

Стан деяких приміщень загальноосвітніх шкіл кожної школи потребує підвищеної уваги, адже, наприклад, кабінети фізики, хімії, інформатики та трудового навчання обладнані електроприладами, устаткуванням та в них можуть зберігатися небезпечні хімічні речовини. Через те на питання безпеки перебування дітей у таких приміщеннях рятувальники найбільше звертають увагу.

Не менш важливим є і дотримання в школах та садочку правил пожежної безпеки. Саме тому стільки уваги приділяється в профілактично-роз’яснювальній роботі питанням запобігання виникненню в навчальних закладах осередків займання, наявності в закладах освіти справних первинних засобів пожежогасіння та уміння працівників користуватися ними, наявності евакуаційних шляхів і їхнього стану.

Рятувальники відзначають, що здебільшого, керівництво всіх навчальних закладів які відвідали рятувальники, не лише усвідомлює необхідність дотримуватися всіх рекомендацій щодо безпеки перебування дітей у них, а й виконує їх.