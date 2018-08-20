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    Новини

    Вінницькі рятувальники перевіряють готовність шкіл до нового навчального року

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    Вінницькі рятувальники перевіряють готовність шкіл до нового навчального року

    Також вогеборці перевірили дитячи садочки

    Два тижня залишилося до того часу, коли тисячі дітей знову сядуть за свої парти. Для того, щоб новий навчальний рік був не лише цікавим і плідним, а й безпечним, працівники Служби з надзвичайних ситуацій наприкінці літа здійснюють перевірки протипожежного стану будівель та приміщень шкіл на всій території Вінницької області.

    Одна з таких  відбулася 17 серпня у м. Калинівка. Фахівці районного сектора Головного управління ДСНС України у Вінницькій області перевіряли готовність 4-х закладів освіти до початку учбового процесу. Зокрема, перевірено  місцеву загальноосвітню школу № 3, 2-гу гімназію, ясла-садок № 1 та дошкільний навчальний заклад № 3.

    Стан деяких приміщень загальноосвітніх шкіл кожної школи потребує підвищеної уваги, адже, наприклад, кабінети фізики, хімії, інформатики та трудового навчання обладнані електроприладами, устаткуванням та в них можуть зберігатися небезпечні хімічні речовини. Через те на питання безпеки перебування дітей у таких приміщеннях рятувальники найбільше звертають увагу.

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    Вінницькі рятувальники перевіряють готовність шкіл до нового навчального року
    Вінницькі рятувальники перевіряють готовність шкіл до нового навчального року
    Вінницькі рятувальники перевіряють готовність шкіл до нового навчального року
    Вінницькі рятувальники перевіряють готовність шкіл до нового навчального року

    Не менш важливим є і дотримання в школах та садочку правил пожежної безпеки. Саме тому стільки уваги приділяється в профілактично-роз’яснювальній роботі питанням запобігання виникненню в навчальних закладах осередків займання, наявності в закладах освіти справних первинних засобів пожежогасіння та уміння працівників користуватися ними, наявності евакуаційних шляхів і їхнього стану.

    Рятувальники відзначають, що здебільшого, керівництво всіх навчальних закладів які відвідали рятувальники, не лише усвідомлює необхідність дотримуватися всіх рекомендацій щодо безпеки перебування дітей у них, а й виконує їх.

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