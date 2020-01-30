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    У Теплицькому районі легковик влетів у вантажівку. Водій загинув миттєво

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    У Теплицькому районі легковик влетів у вантажівку. Водій загинув миттєво

    29 січня у Теплицькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода

    Водій «ВАЗ-2101» не впорався з керуванням транспортного засобу. Виїхавши на зустрічну смугу, легковик зіткнувся з вантажівкою Renault. Внаслідок автопригоди загинув водій «копійки».

    Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області. 

    Автопригода сталась близько 09:40.

    За кермом легковика перебував 51-річний житель селища Теплик. Чоловік не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Renault. Нею керував 36-річний мешканець Теплицького району.

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    У Теплицькому районі легковик влетів у вантажівку. Водій загинув миттєво
    У Теплицькому районі легковик влетів у вантажівку. Водій загинув миттєво
    У Теплицькому районі легковик влетів у вантажівку. Водій загинув миттєво
    У Теплицькому районі легковик влетів у вантажівку. Водій загинув миттєво

    Внаслідок автопригоди водій «ВАЗа» загинув на місці події. Кермувальник вантажівки під час зіткнення не постраждав.

    Слідством розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі. Поліція проводить розслідування. 

    ДТП вантажівки смерть водій розслідування Вінниччина поліція
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