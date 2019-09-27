У Вінниці багатоповерхівки готові до запуску теплопостачання



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Триває запуск внутрішньої будинкової системи

Багатоповерхові будинки Вінниці практично готові розпочати опалювальний сезон.

Наразі теплопостачальними підприємствами спільно з управлінськими компаніями проводиться заповнення систем опалення житлових будинків. Станом на 26 вересня заповнено 762 будинки (78%) із запланованих 971-го. Ці підготовчі роботи планується завершити до кінця вересня.

Водночас у КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» повідомили, що борг населення Вінниці за тепло становить понад 98 млн гривень.

Зокрема, 1912 споживачів боргують від 5 до 10 тис. гривень, 2175 споживачів – від 10 до 50 тисяч гривень, 159 споживачів – від 50 до 100 тисяч гривень, 27 споживачів – понад 100 тисяч гривень. Є один особовий рахунок, на якому накопичилася заборгованість у розмірі 288 тисяч гривень.

Джерело: i-vin.info