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    У Вінниці через аварію на тепломережі 20 багатоповерхівок сидять без опалення

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    Декілька десятків будинків лишилися тепла та гарячої води - У Вінниці через аварію на тепломережі 20 багатоповерхівок сидять без опалення
    Декілька десятків будинків лишилися тепла та гарячої води
    Фото з відкритих джерел

    У зв'язку з аварійними ремонтними роботами на деяких ділянках тимчасово припинені послуги на ряд будинків

    У кількох мікрорайонах Вінниці через аварійні ремонтних робіт без опалення і гарячого водопостачання опинилися не менше 20 багатоквартирних будинків. Про це інформують на сайті КП ВГС «Вінницяміськтеплоенерго».

    Ділянки, де виявлено пориви, і вдома, які отримують від них послуги: на перехресті вул. Київська-Янгеля: будинки за адресами: по вул. Київська, 23,25,27,44; вул. Чорновола, 4,6,14; вул. Янгеля, 68,85,95; вул. Стрілецька, 4; вул. Чорновола, 12 (послуга з централізованого опалення).

    За адресами по вул. Янгеля, 68 і по вул. Чорновола, 12 тимчасово призупинено послугу також і з централізованого постачання гарячої води. по вул. Л. Толстого, 13: адреси: по вул. Л. Толстого, 13,15,17, 19, 23; вул. Міліцейська, 8; вул. Стуса, 32 (послуга з централізованого холодного водопостачання).

    А в будинку по вул. Л. Толстого, 13 тимчасово призупинено послугу також і з централізованого постачання гарячої води. по вул. Р. Скалецького, 20: будинок за адресою по вул. Р. Скалецького, 32 (послуги з централізованого гарячого і холодного водопостачання).

    «Звертаємо увагу, що послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води тимчасово припиняються на будинки споживачів тільки у разі аварійних ситуацій! Вдячні за розуміння!», – зазначають на підприємстві.

    Нагадаємо, що негода знеструмила 43 населених пункти в Одеській області.

    Теги: Вінниця опалення водопостачання будинок послуги
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