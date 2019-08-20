У Вінниці чоловік, який перебував у розшуку, викрав автомобіль



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17 серпня працівники поліції затримали 23-річного жителя Житомирської області

Чоловік викрав автомобіль вінничанина «ВАЗ 21053». Зловмисник розбив скло та завів автомобіль без ключа запалювання. За його словами, на транспортному засобі він хотів поїхати в іншу область. Молодик перебував у розшуку за ухилення від відбування покарання.

До поліції звернувся вінничанин та повідомив, що в нього викрали транспортний засіб. Потерпілий залишив автомобіль у дворі багатоповерхівки.

Як розповів т.в.о. начальника Київського відділення поліції Андрій Денисюк, протягом декількох годин за підозрою у вчиненні злочину поліцейські встановили та затримали 23-річного раніше судимого жителя смт. Чуднів Житомирської області. На момент вчинення злочину чоловік перебував у розшуку за ухилення від відбування покарання.

Розбивши заднє скло автомобіля, зловмисник потрапив в салон та шляхом з’єднання дротів замка запалювання завів її.

У вчиненому злочині затриманий зізнався та пояснив, що хотів на викраденій автівці поїхати у іншу область.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку. Йому оголошено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За таке правопорушення передбачено до 5 років позбавлення волі.