У Вінниці оголошено День жалоби. Місто прощається з Раїсою Панасюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До уваги вінничан!

19 вересня у Вінниці оголошено День жалоби у зв’язку із похованням Почесної громадянки міста, урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю Раїси Панасюк.

Виконком міської ради також рекомендує підприємствам усіх форм власності на території міста Вінниці долучитись до вшанування пам’яті померлої Раїси Панасюк та вивісити та приспустити на приміщеннях державні прапори з чорними стрічками.

На час проведення прощальної церемонії та поховання на території міста буде обмежено проведення концертно-розважальних заходів та спортивних змагань.

Прощання із Раїсою Панасюк розпочнеться 19 вересня об 14:00 у Будинку офіцерів.

Вічна пам’ять…..