У Вінниці планують виставити на аукціон двоповерхову будівлю в історичному центрі міста

Новий власник протягом двох років з моменту реєстрації права власності на об’єкт повинен «провести (замовити) археологічне дослідження підземних приміщень об’єкта та ділянки культурного шару.

У серпні 2019 року цей будинок уже виставляли на продаж, за нього мерія просила понад 4 млн грн

Вінницький міськвиконком затвердив умови продажу на аукціоні двоповерхового будинку по вулиці Монастирській,1. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на рішення виконкому.

Будівля не є пам'яткою архітектури, хоча знаходиться в історичному центрі міста. Загальна площа будинку - 364,4 квадратних метра. Із датою проведення аукціону виконком поки не визначився, а стартова ціна залежить від способу продажу: на аукціоні без умов – 3,8 млн грн, на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1,9 млн грн.

У рішенні виконкому також йдеться про те, що новий власник протягом двох років з моменту реєстрації права власності на об’єкт повинен «провести (замовити) археологічне дослідження підземних приміщень об’єкта та ділянки культурного шару, результатом якого має бути висновок спеціалізованої організації відносно результатів вивчення з відповідними рекомендаціями (або охорона, консервація та музеєфікація виявлених і залишених на місці фрагментів стародавніх будівель і споруд, або за рішенням державних органів культурної спадщини виключення зі складу зон охорони археологічного культурного шару».

У серпні 2019 року цей будинок уже виставляли на продаж, за нього мерія просила понад 4 млн грн, але покупців тоді так і не знайшлося.

Тим часом, в Одесі стан зруйнованої частини будинку в Хуторському провулку, де 2 квітня вибухнув газ, оцінила комісія Одеської держакадемії будівництва та архітектури. Вибух повністю зруйнував перекриття другого поверху та декілька плит. Їх планують демонтувати, повідомив представник держакадемії Сергій Коломієць.