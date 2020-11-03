У Вінниці помер актор із фільму «У бій ідуть лише «старі»

Прощання з Немченком відбудеться 3 листопада

У Вінниці помер український і радянський актор Олександр Немченко, найбільше відомий глядачу по ролі Івана Федоровича у фільмі «У бій ідуть лише «старі».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського.

«Відійшов у вічність Олександр Немченко... Диригент співочої ескадрильї прийняв в обійми ще одного свого вихованця», - зазначають у театрі.

Прощання відбудеться 3 листопада о 16:00 в «Реквіємі» (вул. Батозька) у Вінниці, а поховають Олександра Немченко у Рівному.

Немченко є заслуженим артистом України, на його рахунку 122 ролі в театрі і чотири в фільмах. Популярним він став після того, як зіграв добродушного, веселого, безвідмовного барабанщика другої співучої ескадрильї Івана Федоровича у фільмі «В бой идут одни старики».