У Вінниці попрощались із загиблим льотчиком



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11 червня відбулась церемонія прощання з Владиславом Попенком

24-річний штурман загинув 29 травня в авіакатастрофі на Рівненщині. Віддати останню шану військовому льотчику прийшли рідні, близькі, товариші по службі, вінничани, а також представники міської влади.

О 12:00 у Будинку офіцерів розпочалась церемонія прощання з загиблим вінничанином. На траурних заходах, окрім рідних та друзів, були присутні товариші по службі, командири військовослужбовця, представники Командування Повітряних Сил, а також міський голова Вінниці Сергій Моргунов. Віддати останню шану прийшло чимало жителів міста.

Після траурної літургії, присутні вшанували пам'ять Владислава Попенка хвилиною мовчання. Начальник штабу підрозділу, де проходив службу льотчик, підполковник Левченко висловив співчуття родині загиблого.

«Влад зарекомендував себе дуже порядною людиною, грамотним офіцером. Він здобув кваліфікацію льотчика третього класу, літав з командиром. Батьки виховали його щирим та відвертим. Хочу висловити слова співчуття батькам, які заслуговують також і на слова вдячності за те, що виховали такого прекрасного воїна та благородну людину, Царство йому Небесне. Це втрата для всіх нас», - розповідає начальник штабу ескадрилії підполковник Сергій Левченко

29 травня на Рівненщині розбився військовий вертоліт Мі-8. Чотири члена екіпажу загинули. Серед них 25-річний штурман старший лейтенант Владислав Попенко з Вінниці.

Джерело: Vinbazar