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    У Вінниці продовжують утеплювати фасади багатоповерхівок

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    У Вінниці продовжують утеплювати фасади багатоповерхівок

    Місто готується до опалювального сезону

    У Вінниці тривають роботи по утепленню фасадів п’ятьох багатоквартирних будинків. Нещодавно такі роботи завершилися по вулиці Грушевського, 66 та Стельмаха, 47.  

    Необхідність у заходах енергозбереження та капітальних ремонтах різних елементів багатоповерхових будинків сьогодні розуміє переважна більшість мешканців. Тому долучаються до програми співфінансування робіт капітального характеру, за якої 70% фінансується з міського бюджету, 30% - сплачують мешканці.

    Такі заходи дають можливість значно економити на опаленні взимку. 

    «Нещодавно завершились роботи з утеплення фасаду багатоквартирного будинку по вул. Грушевського, 66 та Стельмаха, 47. Наразі такі роботи продовжуються по вул. Пирогова, 107а, вул. Коцюбинського, 78, вул. Оводова, 6, та по пров. 1-й Київський, 59. Роботи з утеплення фасадів даних будинків розпочаті ще у минулому році», - повідомив директор департаменту житлового господарства Роман Фурман. 

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