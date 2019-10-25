У Вінниці провели екологічний форум для учнів та вчителів



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У Вінницькому державному педагогічному університеті відбувся екологічний форум

Вчителям та учням розповідали про проблеми екології, сортування сміття та чому варто дбати про екологію. А учні шкіл влаштували на екологічному форумі еко-перформанс.

На один день Вінницький педагогічний університет ім. м. Коцюбинського перетворився на майданчик для обговорення найактуальніших та найгостріших екологічних питань серед школярів та вчителів міста. Форум покликаний не тільки надихнути учасників на конструктивний діалог щодо екологічних проблем суспільства, а й стати гарним освітнім матеріалом для практикоорієнтовного навчання школярів щодо поліпшення стану довкілля та формування екологічної свідомості. Форум організував департамент освіти Вінницької міської ради.

«У Вінниці ми вперше проводимо такий форум. Ми хочемо привернути увагу до проблем екології і виховувати екологічно свідомих дітей. У форумі беруть участь учні 9-11 класів, заступники директорів шкіл та вчителі відповідного напрямку. Ми хочемо щоб наші діти були екологічно свідомими, щоб вони знали про ті глобальні проблеми екології, які є у всьому світі», - зазначила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.

Учасники екологічного форуму побачили фотовиставку «На межі катастрофи», презентацію проекту «Кліматичні краплі» – додаток екологічно дружніх вчинків». Також їм розповіли, як можна врятувати світ, сортуючи сміття, показали презентацію «Життя у стилі «0 відходів»». Усі учасники мали змогу попрацювати у еко-воркшопах та у спільній фасилітаційній роботі.