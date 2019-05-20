У Вінниці школу евакуювали через розпилений газ



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Випадок стався 20 травня близько 10 години ранку у вінницькій школі №2 Фото: Відділ комунікації поліції Вінницької області

П’ятеро учнів поскаржились на погане самопочуття, їх доставили до лікарні

У Вінниці у школі №2 учениця розпилила газ дратівливої дії, внаслідок чого п’ятеро учнів поскаржились на погане самопочуття, їх доставили до лікарні.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Випадок стався 20 травня близько 10 години ранку.

За словами начальника сектору ювенальної превенції Вінницького відділу поліції Володимира Борищука, до навчального закладу балончик з перцевим газом принесла учениця 6 класу. Дівчинка показала газовий балончик на уроці однокласниці, яка згодом його розпилила. В результаті у школі припинили уроки, усіх учнів вивели на вулицю.

«Внаслідок інциденту до медичного закладу звернулись 5 учнів. Життю та здоров’ю дітей загрози немає, після надання медичної допомоги їх відпустили додому», - повідомили в поліції.

Батьків дітей, причетних до події, викликали до поліції для складання адміністративних матеріалів за ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей».

Нагадаємо, на Житомирщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розпилення газу в одній зі шкіл міста Коростишева, в результаті чого 13 дітей госпіталізували.