У Вінниці в розважальному закладі затримали рецидивіста-«домушника»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вінницькі правоохоронці затримали зловмисника, який спромігся за добу обікрасти одразу два будинки

Відомо, що проник правопорушник до одного з помешкань через залишене відкритим вікно, а до іншого – знайшовши ключ до вхідних дверей в підсобному приміщенні. Відомо, що затриманий вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

30 липня оперативники Київського відділення поліції затримали 35-річного чоловіка, який протягом доби обікрав відразу два будинки вінничан. В обох випадках викрадення коштів власники помешкань виявили після повернення додому з роботи.

Як стало відомо, 35-річного чоловіка затримали для перевірки на причетність до вчинення даних злочинів. Він потрапив у розробку через те, що ще наприкінці минулого року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку. У поліції добре відомо, що зловмисник раніше ще п’ять разів притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Розшукати та затримати підозрюваного вдалось в одному із розважальних закладів Вінниці. Правопорушник витрачав здобуті кошти. З обох помешкань чоловік викрав по 2 тисячі гривень. Причетність до вчинення злочинів затриманий не заперечував.

Слідчим відділом поліції відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка поєднана з проникненням в приміщення). За такі правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Зловмисник затриманий у процесуальному порядку до обрання йому міри запобіжного заходу.

У поліції звертаються до громадян з попередженням та рекомендацією дотримуватись простих правил:

не пишіть у соцмережах про час майбутнього відпочинку, коли вам доведеться залишити помешкання;

при від'їзді переконайтеся, що вікна, кватирки надійно зачинені;

не зберігайте вдома значних матеріальних цінностей;

не залишайте ключі від дверей у загальнодоступних місцях – під килимком, на підвіконні тощо;

користуйтесь послугами охоронних установ.

Джерело: naparise.com