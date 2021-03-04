У Вінниці від коронавірусу помер відомий спортсмен

Бондарчук підготував чимало спортсменів, чемпіонів області та України та майстрів спорту України

У Вінниці від ускладнень коронавірусу помер тренер з пауерліфтингу Іван Бондарчук.

Про це повідомляє «Вінниця Спортивна».

37-річний Іван Бондарчук був родом із Тернопільскої області. Закінчив інститут фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету ім. Коцюбинського. Був майстром спорту.

З 2008 року працював тренером з пауерліфтингу. Працював у вінницькій МДЮСШ 5 викладачем. У період з 2012 по 2014 роки був директором закладу.

«Бондарчук підготував чимало спортсменів, чемпіонів області та України та майстрів спорту України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, помер знаменитий ямайський музикант та друг Боба Марлі.

Банні Вайлер був разом зі своїм другом дитинства Бобом Марлі співзасновником ямайської групи The Wailers, яка отримала світову славу. Утім з 1974 року Банні Вайлер став самостійним виконавцем. Він виграв три статуетки Греммі та отримав Орден заслуг Ямайки (у 2017 році). Зазначається, що смерть знаменитості підтвердили його менеджер та міністр культури Ямайки. Причина смерті музиканта наразі невідома. Проте він перебував у лікарні з моменту серцевого нападу, що стався у липні минулого року.