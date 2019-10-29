У США літак впав на житловий будинок



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Внаслідок авіакатастрофи загорілися щонайменше три будинки Фото:corp_main, twitter

У будинку, куди впав літак, жила сім'я з маленькою дитиною, але під час події нікого не було вдома

В американському штаті Нью-Джерсі літак впав на житловий будинок, внаслідок чого загорілися щонайменше три будинки.

Як повідомляє CBS News, до гасіння пожежі було залучено майже 200 рятувальників.

«Маленький літак врізався в будинок в Колонії у вівторок вранці. Щонайменше три будинки були у вогні і пожежна служба сказала, що вони «намагалися врятувати район», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що на борту літака знаходився тільки пілот. Про його стан не повідомляється.

«Мер колоніального центру Джон МакКормак сказав, що пілот був єдиною людиною на борту літака», - йдеться в повідомленні.

За словами МакКормака, в будинку, куди впав літак, жила сім'я з маленькою дитиною, але під час події нікого не було вдома. Жінка, яка проживає в сусідньому будинку, змогла втекти.

Нагадаємо, три людини пропали безвісти в результаті падіння невеликого літака в озеро в провінції Манітоба у Канаді.