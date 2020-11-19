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    На Вінниччині підтвердили 14532 випадків коронавірусу

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    На Вінниччині підтвердили 14532 випадків коронавірусу

    Зареєстровано 251 летальний випадок від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих

    Станом на ранок 19 листопада у Вінницькій області виявили 14532 випадки інфікування коронавірусом від початку пандемії. Це 226 нових захворілих за останню добу. Зареєстровано 6 летальних випадки. 

    Про це повідомляють у Вінницькому обласному лабораторному центрі МОЗ.

    Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані:

    • місто Вінниця - 6811 (+128 за добу),
    • Вінницький район - 809 (+6 за добу),
    • Козятинський район - 681 (+21 за добу),
    • Тиврівський район -631,
    • Калинівський район - 544 (+1 за добу),
    • Жмеринський район - 538 (+6 за добу),
    • Хмільницький район - 412 (+1 за добу),
    • Немирівський район - 394 (+2 за добу),
    • Бершадський район - 370 (+1 за добу),
    • Могилів-Подільський район - 335 (+5 за добу),   
    • Томашпільський район – 300 (+7 за добу),
    • Літинський район - 298 (+1 за добу),  
    • Шаргородський район - 282 (+5 за добу),
    • Іллінецький район - 265 (+11 за добу),
    • Гайсинський район - 232 (+6 за добу),
    • Тульчинський район - 229 (+9 за добу),
    • Теплицький район – 214,
    • Липовецький район - 205 (+3 за добу),
    • Тростянецький район - 190 (+1 за добу),    
    • Барський район - 181 (+1 за добу),  
    • Погребищенський район - 153 (+5 за добу),
    • Крижопільський район - 105 (+1 за добу),
    • Ямпільський район - 82,
    • місто Ладижин - 62 (+1 за добу),
    • Чернівецький район - 51 (+3 за добу),
    • Оратівський район - 46,
    • Чечельницький район – 41 (+1 за добу),
    • Піщанський район - 39,   
    • Муровано-Куриловецький район - 32.

    Зареєстровано 251 летальний випадок від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих (місто Вінниця - 97, Вінницький та  Жмеринський райони - по14,  Барський – 13, Бершадський  та Козятинський райони - по 12, Хмільницький район -  10, Могилів-Подільський та Тульчинський райони - по 9,  Тростянецький район - 8, Літинський - 6, Гайсинський, Калинівський, Немирівський та Тиврівський райони - по 5, Теплицький та Ямпільський райони – по 3, Крижопільський, Липовецький, Погребищенський, Піщанський, Томашпільський, Чечельницький, Чернівецький, Шаргородський  райони та місто Ладижин - по 2, Іллінецький, Муровано-Куриловецький, Оратівський  райони - по 1 випадку).

    Одужало 8346 осіб (в тому числі 481 дитина та 923 медичних працівників), з них по місту Вінниця 4206 осіб, повторне лабораторне дослідження не виявило короновірусу в організмі перехворілих.

    За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 листопада в Україні зафіксовано 13357 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 539 медпрацівників – 673).

    Джерело: Vinbazar

    Теги: Вінниця Вінниччина хвороби коронавірус
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