На Вінниччині підтвердили 14532 випадків коронавірусу

Зареєстровано 251 летальний випадок від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих

Станом на ранок 19 листопада у Вінницькій області виявили 14532 випадки інфікування коронавірусом від початку пандемії. Це 226 нових захворілих за останню добу. Зареєстровано 6 летальних випадки.

Про це повідомляють у Вінницькому обласному лабораторному центрі МОЗ.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані:

місто Вінниця - 6811 (+128 за добу),

Вінницький район - 809 (+6 за добу),

Козятинський район - 681 (+21 за добу),

Тиврівський район -631,

Калинівський район - 544 (+1 за добу),

Жмеринський район - 538 (+6 за добу),

Хмільницький район - 412 (+1 за добу),

Немирівський район - 394 (+2 за добу),

Бершадський район - 370 (+1 за добу),

Могилів-Подільський район - 335 (+5 за добу),

Томашпільський район – 300 (+7 за добу),

Літинський район - 298 (+1 за добу),

Шаргородський район - 282 (+5 за добу),

Іллінецький район - 265 (+11 за добу),

Гайсинський район - 232 (+6 за добу),

Тульчинський район - 229 (+9 за добу),

Теплицький район – 214,

Липовецький район - 205 (+3 за добу),

Тростянецький район - 190 (+1 за добу),

Барський район - 181 (+1 за добу),

Погребищенський район - 153 (+5 за добу),

Крижопільський район - 105 (+1 за добу),

Ямпільський район - 82,

місто Ладижин - 62 (+1 за добу),

Чернівецький район - 51 (+3 за добу),

Оратівський район - 46,

Чечельницький район – 41 (+1 за добу),

Піщанський район - 39,

Муровано-Куриловецький район - 32.

Зареєстровано 251 летальний випадок від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих (місто Вінниця - 97, Вінницький та Жмеринський райони - по14, Барський – 13, Бершадський та Козятинський райони - по 12, Хмільницький район - 10, Могилів-Подільський та Тульчинський райони - по 9, Тростянецький район - 8, Літинський - 6, Гайсинський, Калинівський, Немирівський та Тиврівський райони - по 5, Теплицький та Ямпільський райони – по 3, Крижопільський, Липовецький, Погребищенський, Піщанський, Томашпільський, Чечельницький, Чернівецький, Шаргородський райони та місто Ладижин - по 2, Іллінецький, Муровано-Куриловецький, Оратівський райони - по 1 випадку).

Одужало 8346 осіб (в тому числі 481 дитина та 923 медичних працівників), з них по місту Вінниця 4206 осіб, повторне лабораторне дослідження не виявило короновірусу в організмі перехворілих.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 листопада в Україні зафіксовано 13357 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 539 медпрацівників – 673).

Джерело: Vinbazar