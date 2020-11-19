На Вінниччині підтвердили 14532 випадків коронавірусу
Зареєстровано 251 летальний випадок від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих
Станом на ранок 19 листопада у Вінницькій області виявили 14532 випадки інфікування коронавірусом від початку пандемії. Це 226 нових захворілих за останню добу. Зареєстровано 6 летальних випадки.
Про це повідомляють у Вінницькому обласному лабораторному центрі МОЗ.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані:
- місто Вінниця - 6811 (+128 за добу),
- Вінницький район - 809 (+6 за добу),
- Козятинський район - 681 (+21 за добу),
- Тиврівський район -631,
- Калинівський район - 544 (+1 за добу),
- Жмеринський район - 538 (+6 за добу),
- Хмільницький район - 412 (+1 за добу),
- Немирівський район - 394 (+2 за добу),
- Бершадський район - 370 (+1 за добу),
- Могилів-Подільський район - 335 (+5 за добу),
- Томашпільський район – 300 (+7 за добу),
- Літинський район - 298 (+1 за добу),
- Шаргородський район - 282 (+5 за добу),
- Іллінецький район - 265 (+11 за добу),
- Гайсинський район - 232 (+6 за добу),
- Тульчинський район - 229 (+9 за добу),
- Теплицький район – 214,
- Липовецький район - 205 (+3 за добу),
- Тростянецький район - 190 (+1 за добу),
- Барський район - 181 (+1 за добу),
- Погребищенський район - 153 (+5 за добу),
- Крижопільський район - 105 (+1 за добу),
- Ямпільський район - 82,
- місто Ладижин - 62 (+1 за добу),
- Чернівецький район - 51 (+3 за добу),
- Оратівський район - 46,
- Чечельницький район – 41 (+1 за добу),
- Піщанський район - 39,
- Муровано-Куриловецький район - 32.
Зареєстровано 251 летальний випадок від ускладнень викликаних коронавірусною хворобою у дорослих (місто Вінниця - 97, Вінницький та Жмеринський райони - по14, Барський – 13, Бершадський та Козятинський райони - по 12, Хмільницький район - 10, Могилів-Подільський та Тульчинський райони - по 9, Тростянецький район - 8, Літинський - 6, Гайсинський, Калинівський, Немирівський та Тиврівський райони - по 5, Теплицький та Ямпільський райони – по 3, Крижопільський, Липовецький, Погребищенський, Піщанський, Томашпільський, Чечельницький, Чернівецький, Шаргородський райони та місто Ладижин - по 2, Іллінецький, Муровано-Куриловецький, Оратівський райони - по 1 випадку).
Одужало 8346 осіб (в тому числі 481 дитина та 923 медичних працівників), з них по місту Вінниця 4206 осіб, повторне лабораторне дослідження не виявило короновірусу в організмі перехворілих.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 листопада в Україні зафіксовано 13357 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 539 медпрацівників – 673).
Джерело: Vinbazar