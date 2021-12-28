У Вінниці запрацює найбільший в Україні муніципальний туристичний хаб (фото)

1944 року будівля була дощенту спалена, а відновлена лише на початку 1950-х рр.

За радянської влади, у 1930-х, у стінах цієї споруди розташовувався Вінницький обласний відділ народної освіти

Уже у наступному році у Вінниці відкриється туристично-інформаційний центр та подієвий простір, повідомляє пресслужба вінницької міської ради.

У ході реконструкції приміщення намагались відновити композицію будівлі за історичними фото 40-х років ХХ ст. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов у Facebook.

Попри те, що будинок не має статусу пам'ятки, він відіграє важливу роль у загальній фасадній лінії центральної вулиці міста.

За історичними джерелами, будівлю – тоді ще одноповерхову – звели ще між 1896 та 1900 рр. одразу за реальним училищем. Розмістили у приміщенні повітове казначейство. До речі, як свідчить листування між міським головою та очільником губернської скарбниці тих часів, фінансисти місцем були не задоволені. Адже тоді це була окраїна Вінниці.

За радянської влади, у 1930-х, у стінах цієї споруди розташовувався Вінницький обласний відділ народної освіти. У 1934 році добудовують другий та третій поверх – будівля стає більш подібною до свого сьогодення.

У роки німецької окупації тут дислокувалось місцеве управління митно-прикордонної охорони (Zollgrenzschutz). Під час цьогорічних будівельних робіт, до речі, були знайдені предмети, пов'язані з тим періодом.

1944 року будівля була дощенту спалена, а відновлена лише на початку 1950-х рр.

Проте фото, зроблені після вигнання нацистів, зберегли його обриси – і вигляд був дещо інший, ніж той, до якого ми звикли. Саме на основі історичних світлин було прийнято рішення максимально відновити довоєнну композицію будівлі, повернути фасадні акценти включно з вхідною групою.

У будівлі майбутнього турхабу повністю замінили дах і міжповерхові перекриття нежитлової частини, підсилили фундамент, простінки та віконні перемички. Встановили ліфт для маломобільних груп населення.

Найближчим часом завершать роботи з внутрішнього опорядження та підсвітки. А вже з наступного року планується закупити обладнання та встановити елементи благоустрою, щоб створити комфортний та сучасний простір.

«Ми зможемо надавати якісні послуги для вінничан і туристів в одній з найпомітніших будівель у Центрі на перетині кількох маршрутів. Впевнений, що це місце доповнить перелік популярних публічних просторів і притягуватиме до себе десятки тисяч відвідувачів щороку», – каже Сергій Моргунов.