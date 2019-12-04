У Вінниці затримали чоловіка, який вимагав у жінки 48 тис. грн



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Слідство оголосило про підозру затриманому за вимагання грошей у вінничанки

2 грудня в одному з торгово-розважальних центрів Вінниці оперативниками Вінницького відділу поліції, Управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД проведено спецоперацію по затриманню одного із підозрюваних у вимаганні.

40-річного чоловіка затримали відразу після отримання ним 48 тисяч гривень. Процесуальне керівництво документування злочину здійснює Вінницька місцева прокуратура.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

За словами начальника Вінницького відділу поліції Сергія Синявського, наразі проводяться всі необхідні слідчі дії та розшукові заходи для встановлення місця перебування інших учасників злочинної групи та їх затримання.

Зловмисника затримано в процесуальному порядку, йому оголошено про підозру у вчиненні вимагання. До обрання міри запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 189 КК України (вимагання). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.