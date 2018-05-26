У Вінниці жінка розбилася на смерть, впавши зі скелі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повідомляється, що жінка пішла в туалет і впала

З'явилися жахливі фото трагедії, яка сталася у парку Кумбари у Вінниці. Повідомляється, що 52-річна жінка впала головою вниз зі скелі. Від отриманої черепно-мозкової травми вона загинула відразу.

«Пішла в туалет та впала зі скелі головою вниз. Оступилась чи допомогли — з’ясує слідство», — йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua.

Таку інформацію підтвердили і у поліції. Кажуть сталося нещастя 19 травня. Правоохоронці впевнені, що це нещасний випадок, але з’ясовують усі обставини даного інциденту, уточнило місцеве видання 20minut.ua.

Парк Кумбари закладений в кінці 19 століття. На вході в парк - старовинні сходи. У минулому, 118 східців з великого каменю служили для спуску до порома з дуже крутої скелі Кумбари, який сполучав Нове Місто з островом Спорт. Вінницькі сходи до Бугу жартома називають «потьомкінськими», хоча вони звичайно ж набагато коротші і вужчі, та і не такі знамениті.

Нагадаємо, ввечері 18 травня на Майдані Незалежності у Вінниці тяжко травмувалась жінка, яка потрапила під колесо вантажівки.