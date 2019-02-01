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    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)

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    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)

    31 січня у Вінниці відбулось перше тренування учасниць конкурсу «Міс Вінниця - 2019»

    Дівчатам за два місяці потрібно займатися у спортзалі, щоб довести своє тіло до «ідеалу». Тренери їм у цьому допомагають.

    «У наших дівчат перше тренування – пробне заняття. Ми робимо пряме навантаження на всі м’язи тіла, так, щоб вони втягнулися в тренування. Наступні заняття будуть більш важчі, щоб дівчата встигли привести себе у форму до фіналу конкурсу. За два місяці реально «вистроїти» своє тіло до майже ідеальних форм.

    Завдання тренерів – слідкувати за правильним виконанням усіх вправ, оскільки це дуже важливо для здоров’я. Дівчата сьогодні мали базові вправи – присідання, віджимання, випади, швидку ходу на біговій доріжці», – розповідає тренерка Іванна.

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    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця - 2019». Як фіналістки готуються до конкурсу краси у спортзалі (фоторепортаж)

    Дівчат тренуватимуть у міні-групах – на кожного тренера по три дівчини. Заняття у спортзалі проходитимуть три рази на тиждень: один раз вони будуть працювати над нижньою частиною тіла, інший – на верхню, а третє заняття буде групове, де тренери будуть показувати основні тренування – силові, танцювальні, пілатес, йога.

    Джерело: vinnitsa.info

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