У вінницькій школі запровадили навчання без гаджетів



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Діти здають телефони і грають в настільні ігри

У вінницькій школі № 22 розпочали проект «Три дні без гаджетів». Як повідомляє«UA: Вінниця», у рамках акції діти здають телефони у спеціальні контейнери зранку і не користуються ними весь день. Натомість на перервах школярі грають в настільні ігри.

Третьокласник Дмитро Хоміцький запевняє, що без гаджетів зовсім не сумно, а навіть дуже весело.

«Такий день мені подобається дуже в школі. Я обожнюю, коли наступає середа і обожнюю здавати гаджети до ящика. Я не жалкую, що здаю їх туди. Дуже весело», - каже школяр.

Акцію «Три дні без гаджетів» у школі розпочали два місяці тому за ініціативи представників Ради президента школи та підтримки вчителів. Заступниця директора Наталя Кудина пригадує, що спочатку привчити дітей жити без мобільних телефонів хоча б один день було непросто.

«Перший день, коли вони вже забирали ці телефони, їм було дуже важко, тому вони відразу дивилися в телефон хто їм написав, скільки фотографій вони не передивилися, скільки телефонних дзвінків було пропущено», - розповіла пані Наталя.

До проекту долучилися учні двох класів – третього і десятого. Завдяки цьому учні стали уважнішими на уроках.

«В першу чергу переслідували мету, щоб краще на уроках засвоювався матеріал. Адже часто буває, що ми відволікаємося на телефон, не чуємо вчителя, потім приходить контрольна робота і ми нічого не знаємо»,- каже десятикласник Ілля Чайковський.

Соціальна педагогиня Каріна Корчова каже, що життя без гаджетів підтримали не лише учні, а й батьки.

«Проводилося соціальне опитування у вигляді анкетування і дуже багато дітей і батьків були задоволені тим, що цей проект дійсно буде існувати», - каже спеціалістка.

Наразі до проекту хочуть долучитися ще три класи. Підсумки ініціативи підіб’ють наприкінці навчального року.

Джерело: i-vin.info