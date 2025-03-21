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Звільнені медики ліквідованих МСЕК на Вінниччині атакують суди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Звільнені медики ліквідованих МСЕК на Вінниччині атакують суди
Інна Химерик та Віктор Власюк пішли до суду, щоб повернути невиплачену зарплату за 2022 рік
колаж: glavcom.ua

Двоє лікарів та медсестра вже виграли суди

На початок весни 2025 року 11 працівників ліквідованих МСЕК Вінницької області пішли до суду, де добиваються повернення їм невиплаченої зарплати за 2022 рік. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ».

Наразі перемогу здобули лікар-терапевт обласної МСЕК №1 Віктор Власюк, медсестра обласної МСЕК №2 Галина Качан і  колишня голова Гайсинської міжрайонної МСЕК Вінницької області Інна Химерик.

Власюк виграв дві судові інстанції. Згідно з рішенням вінницького суду, лікарю-терапевту не платилася зарплата у тому розмірі, який з 1 січня 2022 року затвердив Кабмін. Це тривало до середини березня 2023 року і, за підрахунками самого позивача, йому не додали 105,1 тис. грн зарплати. Феміда вирішила, що позивачу таки виплатять кошти, але лише за шість місяців 2022 року.

Варто наголосити: згідно з декларацією Віктора Власюка, поданою у лютому 2025 року, у власності його сім’ї три житлових будинки, 12 квартир у Вінниці та Києві, три електрокари Tesla загальною вартістю 3,3 млн грн.

У відповідь на запит «Главкома» директор департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОВА Ольга Задорожна повідомила: протягом 2022 року Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи, до якого судові претензії висловили лікарів колишніх МСЕКів, не мав ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики.

«Тому з урахуванням роз’яснень Міністерства охорони здоров’я від 28 січня 2022 року підстави для застосування до Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи положень постанови Кабінету міністрів від 12 січня 2022 року №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» у 2022 році, відсутні», – йдеться у відповіді посадовиці.

У коментарі «Главкому» представник комісії з реорганізації Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи і начальник відділу департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОВА Віталій Попроцький зазначив: обласна влада не погоджується з рішенням судів перших інстанцій, де перемогли працівники МСЕКів, і обіцяє довести свою позицію в апеляції. Що стосується позову Віктора Власюка, який переграв ОВА в апеляційному суді, то це рішення буде оскаржено у Верховному суді.

«У 2024 році суди не залучали стороною процесу обласну військову адміністрацію, яка під час війни розпоряджається бюджетом. І це помилка. У справі Власюка тодішня керівниця обласного центру медико-соціальної експертизи Юлія Даниленко поклалася на розгляд суду (замість того, щоб навести переконливі аргументи – «Главком»). Скажу більше – влада навіть не знала про рішення у справі Власюка (мається на увазі, рішення Вінницького міського суду від 10 грудня 2024 року, який зобов’язав обласний центр медико-соціальної експертизи перерахувати та виплатити Віктору Власюку різницю заробітної плати за період з 1 січня 2022 року по 19 липня 2022 року – «Главком»)», – зазначив Попроцький.

Юрист звернув увагу: позовні заяви всіх працівників ліквідованих МСЕКів щодо невиплат зарплат за 2022 рік є ідентичними. Хто за цим стоїть, Попроцький не знає.

Як повідомляв «Главком», суд визнав винним лікаря-анестезіолога Одеської обласної клінічної лікарні у справі про отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення медико-соціальної експертної комісії.  Як з’ясувало слідство, у травні 2024 року лікар отримав від пацієнта хабар у розмірі $8 тис. (понад 330 тис. грн за тодішнім курсом НБУ) за «допомогу» в оформленні другої групи інвалідності.

Під час судового розгляду лікар повністю визнав провину та пояснив, що не мав жодних повноважень впливати на рішення комісії. При цьому погодився взяти гроші через особисті фінансові труднощі.

До слова, ексголова Гайсинської міжрайонної МСЕК Вінницької області Інна Химерик судиться з обласною владою за недоплачену зарплату у 2022 році. Лікарка сподівається, що переглянутий розмір зарплати вплине на збільшення її пенсії.

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Теги: МСЕК Вінниччина лікар лікарня гроші суд зарплата зарплатня

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