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У Вінниці та Києві синоптики зафіксували температурний рекорд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Вінниці та Києві синоптики зафіксували температурний рекорд
фото ілюстративне

Вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря в Києві 18 січня склала +7,3°С

Середньодобова температура повітря в Києві 18 січня склала +7,3°C. Такий показник на 9,8°С вище норми й відповідає погоді початку квітня. Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря в Києві 18 січня склала +7,3°С. Раніше, рекордною середньодобова температура в цей день була в 1993 році з показником +5,8°C.

Максимально температура в столиці 18 січня піднялась до +10,2°C, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 2007 році. Тоді стовпчики термометра піднялись до +9,4°C. Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 3,7°C. Попереднє рекордне значення в цей день було відмічено у 1990-му й дорівнювало 3,4°C.

Також минулої доби температурний рекорд зафіксували і у Вінниці. Про це повідомляє обласний центр гідрометеорології.

Синоптики розповіли, що максимальна температура повітря у Вінниці цього дня становила 11°C,  перевищивши абсолютний добовий максимум 9,4°С, встановлений 18 січня 2007 року. Середньодобова температура повітря по Вінниці була 6,5° тепла, що на 10,2° вище від норми.

Найтепліше на Вінниччині було в Могилів-Подільському, де повітря прогрілось до 14,1°С, що трохи менше попереднього абсолютного добового максимуму 14,5°, встановленого 18 січня 2007 р. і абсолютного максимуму місяця січня 14,7°, встановленого 01 січня 2023 р.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінився клімат. Синоптик пояснив, якими тепер будуть осінь та зима.

Теги: Київ Вінниччина повітря рекорд

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