У Хмільнику під колесами вантажівки опинилася 6-річна дитина
Дівчинка травмована, але жива
Удень 20 листопада в м.Хмільнику в дорожньо-транспортній пригоді постраждала 6-річна дівчинка.
За попередніми даними, дівчинка раптово вибігла на дорогу та потрапила під колеса автомобіля ГАЗ-5312. Вантажівкою керував 63-річний хмільничанин.
Травмовану дитину госпіталізовано до лікарні. Автомобіль поміщено на арештмайданчик. Водій перевірений на алкоголь, - він був тверезим.
За фактом травмування дитини слідчим відділення поліції відкрито кримінальне провадження
Джерело: i-vin.info