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    У Хмільнику під колесами вантажівки опинилася 6-річна дитина

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    У Хмільнику під колесами вантажівки опинилася 6-річна дитина

    Дівчинка травмована, але жива

    Удень 20 листопада в м.Хмільнику в дорожньо-транспортній пригоді постраждала 6-річна дівчинка. 

    За попередніми даними, дівчинка  раптово вибігла на дорогу та потрапила під колеса автомобіля ГАЗ-5312. Вантажівкою керував  63-річний хмільничанин.

    Травмовану дитину госпіталізовано до лікарні. Автомобіль поміщено на арештмайданчик. Водій перевірений на алкоголь, - він був тверезим.

    За фактом травмування дитини слідчим відділення поліції відкрито кримінальне провадження

    Джерело: i-vin.info

    ДТП вантажівки водій автомобіль Вінниччина
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