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    Співробітників Укртрансбезпеки з Вінниччини затримали на хабарі

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    Співробітників Укртрансбезпеки з Вінниччини затримали на хабарі

    Слідство підозрює службових осіб Укртрансбезпеки двох областей

    20 серпня оголосили про підозру двом співробітникам Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій і Хмельницькій областях. Вони отримували хабарі від перевізника, щоб не звертати увагу на вантажівки, вага яких не відповідала нормам. 

    Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінниччини. 

    Як зазначив начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко, слідство обгрунтовано підозрює  службових осіб Укртрансбезпеки двох областей та приватного підприємця в організації злочинної схеми.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що  протягом 2020 року директор приватного підприємства, яке займається вантажними перевезеннями до Хмельницької області, діючи за попередньою змовою з працівником управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області, надавали неправомірну вигоду співробітнику Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області для забезпечення безперешкодного проїзду вантажних автомобілів.

    Транспортні засоби завантажувались будівельними матеріалами понад установлену допустиму норму, поза габаритно-ваговим контролем. При цьому, грошові кошти у якості неправомірної вигоди надавались службовій особі Управління Укртренсбезпеки у Хмельницькій області шляхом перерахунку на банківську картку.

    Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

    кримінал корупція в Україні Вінниччина
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