Співробітників Укртрансбезпеки з Вінниччини затримали на хабарі
Слідство підозрює службових осіб Укртрансбезпеки двох областей
20 серпня оголосили про підозру двом співробітникам Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій і Хмельницькій областях. Вони отримували хабарі від перевізника, щоб не звертати увагу на вантажівки, вага яких не відповідала нормам.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінниччини.
Як зазначив начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко, слідство обгрунтовано підозрює службових осіб Укртрансбезпеки двох областей та приватного підприємця в організації злочинної схеми.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року директор приватного підприємства, яке займається вантажними перевезеннями до Хмельницької області, діючи за попередньою змовою з працівником управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області, надавали неправомірну вигоду співробітнику Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області для забезпечення безперешкодного проїзду вантажних автомобілів.
Транспортні засоби завантажувались будівельними матеріалами понад установлену допустиму норму, поза габаритно-ваговим контролем. При цьому, грошові кошти у якості неправомірної вигоди надавались службовій особі Управління Укртренсбезпеки у Хмельницькій області шляхом перерахунку на банківську картку.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.